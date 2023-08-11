В подмосковном Красногорске произошел взрыв

В подмосковном Красногорске, по утверждениям местных жителей, произошел взрыв. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Ранее очевидцы заметили беспилотник в районе Новорижского шоссе», — говорится в сообщении.

В этот же день взрыв произошел на северо-западе Москвы, по предварительным данным, упал беспилотный летательный аппарат.

Также сообщалось, что московский аэропорт Внуково закрыл воздушное пространство на прилет и вылет рейсов, предварительно, из-за беспилотного летательного аппарата.

Telegram-канал 112 писал, что неизвестный беспилотник был замечен в районе города Кубинка, он летел в сторону Москвы. По данным Shot, беспилотник, который заметили в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости, обнаружили радары.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.