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Под Уссурийском затопило приют для собак

Под Уссурийском приют для бездомных животных оказался под водой

Под Уссурийском собаки из местного приюта тонут из-за проливных дождей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы публикуют видео с места событий. На нем заметно, как животные боятся попасть под воду, поэтому они забираются на крыши будок. Некоторые уже вымокли. Часть подопечных приюта все еще находятся в своих жилищах.

На данный момент неизвестно, удалось ли направить собак в безопасное место.

Причиной наводнения стали непрекращающиеся дожди в Приморье. Из-за непогоды уже подтоплены несколько населенных пунктов. Такой уровень воды не критичен для людей, но для животных это опасно.

Ранее на Сахалине пьяные туристы избили больного морского котика.

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