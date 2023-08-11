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Пожар на подстанции в Калужской области ликвидирован

Губернатор Калужской области Шапша: возгорание на подстанции ликвидировали

Пожар на подстанции в Калужской области ликвидирован, по предварительным данным причиной возгорания стал удар молнии. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На данный момент возгорание на подстанции ликвидировано», — сообщил глава региона, уточняя, что «выведены из строя 2 трансформатора».

В настоящее время ведутся работы по переключению электросетей и восстановлению подачи электроэнергии жителям, добавил Шапша.

Возгорание произошло на электроподстанции в селе Росва. В результате подключенные к ней населенные пункты остались без электричества.

Ранее в Дагестане начались перебои с электроснабжением из-за жаркой погоды, установившейся в регионе с 7 августа. Глава республики Сергей Меликов пояснил, что подобная ситуация возникает каждое лето. Местная инфраструктура просто не выдерживает «этого испытания», что приводит к веерным отключениям электричества и авариям.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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