Балицкий заявил, что острых проблем с водой в Запорожской области нет

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что после разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища Бердянск и Приморск могут испытывать небольшой дефицит в водоснабжении, но острых проблем с водой в регионе нет.

По его словам, большинство городов Запорожской области имеет свою систему артезианских скважин и обеспечены водой.

«Единственное, водовод, который у нас идет от Каховского водохранилища на Бердянск через Приморск, вот эти два города могут испытывать небольшой дефицит», — рассказал Балицкий.

Он уточнил, что эти города снабжаются тоже за счет скважин. Но из-за близости этих городов к морю, вода в этих скважинах не такого качества, чтобы можно было ее использовать напрямую в пищу.

Балицкий отметил, что сейчас идет разработка дополнительных скважин.

Также врио главы Запорожской области заявил, что в регионе за последнее время снизилось число терактов и диверсий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.