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МАГАТЭ оценило ситуацию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: радиологического выброса на ЗАЭС не произошло

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Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что радиологического выброса из-за утечки воды в одном из парогенераторов Запорожской АЭС не произошло. Об этом говорится в сообщении агентства.

«ЗАЭС переведет энергоблок №4 в режим «холодный останов» для определения точной причины обнаруженной утечки воды (в одном из четырех парогенераторов) и проведения осмотра и ремонта пострадавшего парогенератора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиологического выброса в окружающую среду не произошло.

Также сообщалось, что экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе Энергодара накануне, угрозы для станции отсутствуют. Согласно данным агентства, появление дрона не оказало никакого воздействия на безопасность ЗАЭС.

Ранее в Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, который двигался в направлении Запорожской атомной электростанции.

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