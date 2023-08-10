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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности 11 августа

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Maxim Shemetov/Reuters

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, следует из прогностической карты Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — указывается в предупреждении.

Как прогнозируют синоптики, 11 августа в столице и пригороде ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Соответствующий уровень погодной опасности продлится с 15:00 до 21:00 мск пятницы, 11 августа.

До этого метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что жара в центральном районе России начнет спадать со вторника.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в Москву придет похолодание до +17...+19 °C в конце недели.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе москвичей ожидают ливни с грозами.

Ранее в Саратовской области эвакуировали 45 человек из-за потопа в Озинском районе.

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