Число погибших при обстреле Брянской области возросло

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Чаусы Погарского района Брянской области погибло два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался», — написал он.
По его словам, в настоящее время от действий ВСУ погибли двое мирных жителей.
Еще двое местных жителей — мужчина и женщина — получили ранения различной степени тяжести, им оказывают помощь.
До этого Богомаз сообщал об одном погибшем в результате обстрела.
8 августа Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела не было.
6 августа Богомаз заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ уничтожила над Карачаевским районом два беспилотных летательных аппарата самолетного типа
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.