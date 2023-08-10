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Число погибших при обстреле Брянской области возросло

Губернатор Богомаз: при обстреле ВСУ села под Брянском погибли два человека

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Чаусы Погарского района Брянской области погибло два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался», — написал он.

По его словам, в настоящее время от действий ВСУ погибли двое мирных жителей.

Еще двое местных жителей — мужчина и женщина — получили ранения различной степени тяжести, им оказывают помощь.

До этого Богомаз сообщал об одном погибшем в результате обстрела.

8 августа Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела не было.

6 августа Богомаз заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ уничтожила над Карачаевским районом два беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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