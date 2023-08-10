При обстреле села в Брянской области один человек погиб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чаусы Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», — написал он.

По словам Богомаза, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также он рассказал, что повреждения получили имущества сельскохозяйственного предприятия.

По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

8 августа Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. По его словам, после обстрела наблюдаются повреждения нескольких домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.