В Ростове-на-Дону неизвестный на машине похитил ребенка и сбил пешехода

В Ростове-на-Дону силовики разыскивают мужчину, который похитил ребенка и сбил человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Че по Ростову?».

Неизвестный, по информации источника, похитил мальчика на улице Лелюшенко в районе рынка «Восточный», затолкав его в белый Hyundai Solaris. Как сообщает портал 161.RU, на автомобиле были установлены номера Республики Карелия.

Спустя некоторое время водитель, двигаясь на большой скорости, сбил пешехода и несколько метров вез его на капоте. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Похитителя объявили в розыск после того, как в полицию обратились родители похищенного. К настоящему времени известно, что три года назад автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, был угнан.

Ранее в Ростовской области осудили на 6 лет жителя Воронежа за похищение и торговлю детьми.