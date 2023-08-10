Названы сроки восстановления Чонгарского моста в Крыму

Ориентировочные сроки восстановления Чонгарского моста в Крыму составят от 7 до 10 дней. Об этом заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в своем Telegram-канале.

«Ориентировочные сроки восстановления 7-10 дней», — написал он.

По его словам, сроки могут скорректироваться из-за ракетной опасности, в случае нее работы на мосту прекращаются.

Он отметил, что на сегодняшний день ремонт идет в штатном режиме, требуется замена части пролетных строений в виде бетонных балок.

Также он напомнил, что КПП Джанкой/Чонгар закрыт.

6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально подтвердили, что украинские военные нанесли удары по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, а также автомобильному мосту через пролив Тонкий, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские военные обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow.

Ранее в Совфеде заявили, что Украина блефует, обещая новые атаки на Крымский мост.