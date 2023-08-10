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Воздушная тревога объявлена в Одесской области

Воздушную тревогу объявили в Одесской области Украины 10 августа

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Global Look Press

Воздушная тревога объявлена 10 августа в Одесской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги в области прозвучал в 12:27 (совпадает с мск).

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер также сообщил в своем Telegram-канале о звуках сирены в регионе.

9 августа воздушная тревога объявлялась по все Украине.

Сигналы тревоги были слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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