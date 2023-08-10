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Риелтор предрекла повышение цен на недвижимость в Москве через один-два месяца

Риелтор Никитина: на фоне скачка доллара жилье в Москве подорожает через один-два месяца

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

На фоне повышения курса доллара можно ожидать удорожания новостроек в столичном регионе на 0,5-1% через один-два месяца. Такой прогноз в интервью РИАМО дала вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина. По ее словам, несмотря на то, что застройщики закупают строительные материалы в больших объемах и по фиксированным ценам, часть из них все равно завозится из-за рубежа за валюту.

«Соответственно скачок доллара, если он не будет носить кратковременный характер, создаст эффект удорожания себестоимости строительства, что в дальнейшем приведет к росту стоимости квадратного метра жилья на выходе», — продолжила Никитина.

Однако, по ее словам, сиюминутного повышения цен на жилье ждать не стоит, поскольку рынок недвижимости довольно инертный и не сразу реагирует на скачки курсов валют.

Опрос риелторов, проведенный сервисом Сбербанка «Домклик», в свою очередь, показал, что Цены на недвижимость в III квартале 2023 года будут стремиться к равновесным значениям без значительных колебаний.

Ранее Риелторы назвали города с самым подорожавшим вторичным жильем.

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