Риелтор предрекла повышение цен на недвижимость в Москве через один-два месяца

На фоне повышения курса доллара можно ожидать удорожания новостроек в столичном регионе на 0,5-1% через один-два месяца. Такой прогноз в интервью РИАМО дала вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина. По ее словам, несмотря на то, что застройщики закупают строительные материалы в больших объемах и по фиксированным ценам, часть из них все равно завозится из-за рубежа за валюту.

«Соответственно скачок доллара, если он не будет носить кратковременный характер, создаст эффект удорожания себестоимости строительства, что в дальнейшем приведет к росту стоимости квадратного метра жилья на выходе», — продолжила Никитина.

Однако, по ее словам, сиюминутного повышения цен на жилье ждать не стоит, поскольку рынок недвижимости довольно инертный и не сразу реагирует на скачки курсов валют.

Опрос риелторов, проведенный сервисом Сбербанка «Домклик», в свою очередь, показал, что Цены на недвижимость в III квартале 2023 года будут стремиться к равновесным значениям без значительных колебаний.

Ранее Риелторы назвали города с самым подорожавшим вторичным жильем.