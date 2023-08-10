Стало известно, повлиял ли скачок доллара на стоимость недвижимости в столичном регионе

Резкое повышение курса доллара не оказало влияния на стоимость жилой недвижимости в Москве и Подмосковье. Об этом в беседе с РИАМО сообщила вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина. Она пояснила, что рынок жилья довольно инертный и не сразу реагирует на такие изменения.

«Еще год-два назад любой обвал рубля вызывал заметный краткосрочный переполох на рынке недвижимости. Инвесторы и люди, имеющие накопления и желающие их спасти, старались перевести рубли в квадратные метры как можно быстрее, что вызывало эмоциональный скачок спроса и тянуло цены вверх», — добавила Никитина.

Однако, по ее словам, на сегодняшний день такого ажиотажного спроса не предвидится, поскольку уровень доходности данного вида инвестиций уменьшился, а риски приобрести жилплощадь, которая впоследствии подешевеет возросли.

Опрос риелторов, проведенный сервисом Сбербанка «Домклик», в свою очередь, показал, что Цены на недвижимость в третьем квартале 2023 года будут стремиться к равновесным значениям без значительных колебаний.

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