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Взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий

ТАСС: взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, в том числе 100 жилых

Взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, в том числе 100 жилых, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что повреждены также административные и социальные сооружения.

Ранее СК РФ не подтвердил версию с атакой беспилотников на Сергиев Посад.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. За помощью врачей обратились 56 человек.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее очевидцы рассказали, что происходило на заводе в Сергиевом Посаде в момент взрыва.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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