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В МЧС сообщили о локализации пожара в автосервисе в подмосковном Домодедово

МЧС локализовали пожар в автосервисе в Домодедове на площади 1200 «квадратов»

Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

«Пожар в автосервисе локализован в 4:18 на 1,2 тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении.

10 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС России заявляли, что в подмосковном Домодедово произошло возгорание автосервиса на площади одна тысяча квадратных метров.

6 августа Главное управление МЧС России по Московской области сообщало, что рядом с Дмитровом в селе Синьково в Подмосковье произошел пожар на фабрике спортивных товаров «Леко». Позже пресс-служба ведомства отметила, что возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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