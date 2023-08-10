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В Приамурье сообщили об аресте мужчины, который хотел воевать на стороне ВСУ

В Приамурье на два месяца арестовали мужчину, собиравшегося воевать в рядах ВСУ

Жителя Приамурья, собиравшегося воевать на стороне украинской армии, арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте городского суда Благовещенска.

«Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепления доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — сказано в сообщении.

2 августа Ленинский районный суд Тамбова арестовал жителя региона, который хотел вступить в Вооруженные силы Украины. Уточнялось, что мужчина, который пытался попасть на украинскую территорию через Турцию, останется под стражей до 13 сентября текущего года.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил россиянина к 12 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены.

1 августа сообщалось, что на жителя Амурской области, который планировал воевать на стороне Украины, возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». По версии сотрудников спецслужб, Сергей Ч, находясь в Благовещенске, создал себе условия для перехода на сторону ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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