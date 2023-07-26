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Журналиста и адвоката в Белоруссии приговорили к 6 годам колонии за содействие экстремизму

Суд в Белоруссии приговорил журналиста и адвоката к 6 годам колонии за содействие экстремизму

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Суд в Белоруссии приговорил журналиста Павла Можейко, сотрудничавшего с польским телеканалом «Белсат», и бывшего адвоката Юлию Юргилевич к 6 годам колонии за содействие экстремизму, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обвиняемые признаны виновными в содействии экстремистской деятельности, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору.

Ранее Минский городской суд приговорил группу из 18 человек к срокам до 25 лет за терроризм.

Осужденные якобы «спланировали и совершили в Беларуси ряд актов терроризма». В частности, ресторатору Вадиму Прокопьеву назначено максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 37 тыс. белорусских рублей ($12,4 тыс.).

До этого Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор бывшему кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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