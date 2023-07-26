Срок давности по вменяемому США россиянину Кислицину преступлению истек

Консул-советник консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов заявил, что срок давности по преступлению, которое США вменяют задержанному в Алма-Ате по их запросу главе департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никите Кислицыну, уже истек. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан предполагает, что выдача может состояться только в том случае, если по какому-либо преступлению, совершенному за рубежом, не истек срок давности. Американцы вменяют ему эпизод 2011 года, по которому, согласно казахстанским законам, срок действия уже прошел.

Ранее специализирующаяся на информационной безопасности компания Group-IB, основанная бизнесменом Ильей Сачковым, объявила о продаже российской части бизнеса локальным акционерам.

Российская часть Group-IB продолжит работу в РФ под новым названием F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies). От использования старого бренда новая компания откажется до конца текущего года. При этом бренд Group-IB продолжит использоваться материнской компанией, зарегистрированной в Сингапуре, на международном рынке.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».