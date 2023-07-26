Климатолог предрек рост числа стихийных бедствий в России

Метеоролог центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на фоне изменения климата частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться, сообщают «Известия».

В частности, увеличится число стихийных бедствий и последствий жары. За последнее десятилетие число стихийных бедствий на территории РФ увеличилось примерно на 20-30%.

Также Шувалов спрогнозировал засухи, лесные пожары, ливни и наводнения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду в период с 15 до 21 часа ожидаются интенсивные ливни.

Он отметил, что 26 июля в Москве выпадет до 19-21 мм осадков, это 25% от месячной нормы.

Кроме того, по словам Тищковца, в среду в Москве местами пройдет град до 1-3 см.

Синоптик добавил, что с начала июля в российской столице выпало уже 94 мм осадков, что составляет 112% от нормы.

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