В отношении украинской журналистки возбудили дело за фейки о ВС РФ

СК России возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской о фейках о российской армии. Об этом журналистам сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Как утверждает СК, Соколовская распространяла в соцсетях «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». В ее московской квартире уже прошли обыски.

Ранее Второй Западный окружной военной суд признал Руслана Ушакова — автора Telegram-канала «Настоящее преступление» — виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, возбуждении ненависти, оправдании терроризма и реабилитации нацизма.

Ушаков был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет. Он будет отбывать заключение в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, три года ему запрещено администрировать интернет-ресурсы.

В ходе судебного заседания выяснилось, что обвиняемый создал общедоступный чат в мессенджере.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.