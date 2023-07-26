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В Самаре попытались совершить диверсию на ж/д

Shot: релейный шкаф подожгли на железной дороге в Самаре

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Depositphotos

Ночью на железной дороге в Самаре в районе Шведской Слободы неизвестный попытался совершить диверсию и поджег релейный шкаф. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На месте преступления была обнаружена бутылка со средством для розжига.

Согласно информации издания, возгорание произошло в ночь на 26 июля.

«Оборудование контролировало прохождение поездов и работу светофоров. Через несколько минут шкаф потух сам...», — добавили в СМИ.

Пытавшийся устроить пожар поджигал релейный шкаф снаружи, без вскрытия.

Задержки в движении поездов не последовало.

Сотрудники правопорядка уже отсмотрели камеры видеонаблюдения и приступили к поискам поджигателя.

До этого сообщалось, что в Иркутской области два несовершеннолетних друга подожгли релейный шкаф. Во время обысков у них дома были изъяты банковские карты, ноутбуки, упаковки от сим-карт, канистры с ГСМ и другие улики.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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