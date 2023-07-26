Подросток зацепился удочкой за провода под напряжением и попал в больницу

В Домодедово школьник пострадал во время рыбалки, мальчик получил ожог от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в микрорайоне Востриково, 13-летний мальчик пошел рыбачить на местный пруд. Он замахнулся удочкой, которая зацепилась о провода под напряжением, подростка с ожогами кистей рук от удара током госпитализировали в медицинское учреждение, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Электротравму также получил ребенок из Дагестана, мальчика ударило током на детской площадке во дворах жилых домов, 11-летний школьник был госпитализирован с ожогами.
Ранее в Кызыле 17-летнего подростка ударило током на стройплощадке.