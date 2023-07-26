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Подросток зацепился удочкой за провода под напряжением и попал в больницу

112: в Подмосковье ребенка ударило током во время рыбалки

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Pexels

В Домодедово школьник пострадал во время рыбалки, мальчик получил ожог от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в микрорайоне Востриково, 13-летний мальчик пошел рыбачить на местный пруд. Он замахнулся удочкой, которая зацепилась о провода под напряжением, подростка с ожогами кистей рук от удара током госпитализировали в медицинское учреждение, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Электротравму также получил ребенок из Дагестана, мальчика ударило током на детской площадке во дворах жилых домов, 11-летний школьник был госпитализирован с ожогами.

Ранее в Кызыле 17-летнего подростка ударило током на стройплощадке.

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