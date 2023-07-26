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В Австралии погибло более 50 выбросившихся на берег китов

В Австралии выбросились на берег и погибли свыше 50 китов

В Австралии погибли свыше 50 выбросившихся на берег китов, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную службу по охране парков и дикой природы.

25 июля стая из 60–70 круглоголовых китов выбросилась на берег, расположенный в западной части Австралии. До этого поступила информация о том, что круглоголовые киты собираются в плотную группу в 150 метрах от пляжа. Затем киты стали выбрасываться на берег.

По имеющейся информации, на берегу погиб 51 кит. Сотрудники службы по охране парков и дикой природы вместе с волонтерами пытаются спасти еще 46 китов.

Ранее сообщалось, что во внутренностях кашалота, выбросившегося на пляж канарского острова Ла-Пальма, нашли ценное для парфюмерии вещество — амбру. Найденная в ките амбра стоит около 500 тысяч евро. Амбра — это редкое вещество, образующееся в пищеварительном тракте одного из ста кашалотов. Амбра обладает древесным ароматом и также содержит амбреин — спирт без запаха, который может закреплять ароматы, что обуславливает ее популярность среди парфюмеров. США, Австралия и Индия запретили торговлю амброй.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.

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