Во втором полугодии 2024 года в России появится ГОСТ на школьную форму. Роскачество сообщило об этом изданию «Известия». Новый стандарт не только определит состав школьной формы, но и установит требования к такой одежде, такие как влагопроницаемость и воздухопроницаемость. Некоторые производители высказали свое несогласие с новыми нормами, указывая на то, что их продукция уже соответствует техническим требованиям безопасности детской одежды.

Эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта во втором полугодии 2024 года. Производители, желающие маркировать свою продукцию в соответствии с новым ГОСТом, должны будут соответствовать его требованиям.

Главная цель стандарта — исключить использование низкокачественных материалов при производстве школьной формы, чтобы потребители могли быть уверены в качестве материалов. Стандарт определит ассортимент одежды, входящей в эту категорию, и установит требования к форме, материалам и маркировке изделий.

ГОСТ указывает, что школьная форма должна быть единообразной по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов. Она предназначена для ношения в общеобразовательных организациях и делится на повседневную и торжественную для девочек и мальчиков. Комплект формы для учащихся включает блузку, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашку, платье, брюки и шорты.

ГОСТ устанавливает требования к влагопоглощению, воздухопроницаемости, токсичности материалов и стойкости к разрыванию и истиранию. Он также указывает, что размер формы не должен изменяться после пяти стирок.

Стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования к биологической безопасности и физико-механическим свойствам, которым могут соответствовать только материалы, изготовленные из качественного сырья.

Минпромторг активно следит за разработкой стандарта для школьной формы и участвует в обсуждениях по этому вопросу.

Роскачество стремится улучшить некоторые характеристики школьной формы, включая воздухопроницаемость, предлагая увеличить ее до 85%.

Также издание RT писало, что США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

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