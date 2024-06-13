На видео попал момент, как депутат Госдумы на скорости устроил ДТП на встречке

Момент столкновения Mercedes депутата Госдумы Алексея Езубова с Land Rover на встречке попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На видео показано, как машина депутата выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем лоб в лоб. Примечательно, что Life со ссылкой на Shot писал, что за рулем Land Rover находился Евгений Лисицын, который прежде занимал пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в РФ.

ДТП произошло 13 июня в городе Истре. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья. Полиция начала проверку

Ранее в Чувашии экс-чиновник протащил свою жену за волосы по дороге и попал на видео.