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Евросоюз наложил на Венгрию многомилионный штраф

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение правил по приему беженцев

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Global Look Press

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн, а также приговорил страну к ежедневным выплатам в €1 млн из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, которые связаны с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Об этом сказано в пресс-релизе суда.

«Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки», — сказано в материале.

11 июня издание Financial Times писало, что представители стран «Бухарестской девятки» рассматривают возможность исключения Венгрии из объединения из-за позиции Будапешта по Украине. Как пишет FT, на недавних встречах Венгрия наложила вето на выводы группы о необходимости увеличения помощи Украине, а также поддержки любых шагов НАТО, направленных на усиление военной поддержки Киева.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы получить доступ к ее природным богатствам.

Ранее Боррель признал разногласия в ЕС в мнениях насчет России.

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