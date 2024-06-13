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Михаил Шац хочет обжаловать свой статус иноагента в Европейском суде

Комик Михаил Шац заявил, что обжалует статус иноагента в Европейском суде

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Global Look Press

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) сообщил на YouTube-канале Sheinkin40, что собирается обжаловать статус иностранного агента через Европейский суд.

Шац объяснил, что пытался снять с себя этот статус через несколько инстанций в российских судах, однако это ни к чему не привело.

«Все отказались. Мы решили идти до Европейского суда», — поделился телеведущий.

В апреле 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что Шац уехал из России в Испанию. В июне она заявила, что комик теперь живет в Израиле.

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В июле 2023 года Шац признался, что испытывает неуверенность после переезда в Израиль. По словам юмориста, он живет в постоянном стрессе. Комик отметил, что такое же чувство у него было и в России последние десять лет. Шоумен признался, что хочет чувствовать себя спокойно, но не может. Комик «работает над этим».

Ранее Михаил Шац рассказал о неудачных кастингах в Израиле.

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