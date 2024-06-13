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Суд оштрафовал Александра Невзорова

Суд оштрафовал журналиста Невзорова за несданные отчеты иноагента

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Global Look Press

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

В пресс-службе уточнили, что Невзоров должен был необходимые сроки представить в Минюст отчеты по трем формам, однако не сделал этого. В итоге журналиста оштрафовали на 40 тыс. рублей.

До этого МВД России объявило в розыск Александра Макашенца (признан в РФ иностранным агентом) — ведущего YouTube-канала «Популярная политика», запущенного сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в РФ ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В карточке пояснили, что ведущего разыскивают по уголовной статье. При этом не уточняется по какой.

В этот же день МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) обвинила Россию в своем алкоголизме.

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