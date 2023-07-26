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Больше всего времени на сон среди работников в РФ отводят себе эйчары

SuperJob: среднестатистический россиян спит менее семи часов в день

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Shutterstock

Среднестатистический россиянин спит 6,7 часа. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

64% россиян спят от 6 до 8 часов в сутки. По 4-6 часов проводят в кровати 23% опрошенных. У 10% респондентов сон занимает по 8-10 часов. Менее 4 часов спит 1% экономически активных граждан. 1 из 100 опрошенных отводит на сон более 10 часов. Среднестатистический россиянин спит 6,7 часа.

Дольше остальных отсыпаются респонденты моложе 24 лет — в среднем 7,1 часа. Родители спят меньше тех, у кого детей нет, — 6,6 против 6,8 часа в сутки соответственно.

Среди представителей распространенных профессиональных групп менеджеры по персоналу отводят на сон 7 часов, медицинские сестры — 6,9 часов, программисты — 6,8 часов. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по 6,3 часа.

По сравнению с опросом, проведенным в четвертом квартале прошлого года, время сна среднестатистического россиянина уменьшилось с 7 до 6,7 часов в сутки — световой день длиннее, больше вариантов интересного досуга в теплое время года.

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