Россиянам дали совет, как правильно следует заниматься спортом

Занятия спортом должны иметь регулярный и умеренный характер. Об этом РИА Новости сообщил врач Андрей Мартюшев-Поклад.

Он пояснил, что спорт связан с соревнованиями и в отличие от физкультуры не так уж полезен для здоровья, особенно в том случае, если человек тренируется не регулярно, а «как придется».

Врач подчеркнул, что спортивные соревнования часто приводят не к здоровью, а к травмам и больничным. Он отметил, что организм человека любит регулярность и дозированный краткосрочный стресс. Поэтому лучше заниматься интенсивно каждый день по 10 минут, чем один раз в две недели по два часа.

Мартюшев-Поклад посоветовал избегать длительных интенсивных нагрузок, поскольку они могут перевести организм в режим разрушительного стресса. Поэтому при выборе вида спорта и упражнений следует в целом ориентироваться на то, что доставляет удовольствие. Именно это является гарантией, что занятия превратятся в привычку.

