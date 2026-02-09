Размер шрифта
Россиянам дали совет, как правильно следует заниматься спортом

Врач Мартюшев-Поклад: занятия спортом должны быть регулярными и умеренными
August_0802/Shutterstock/FOTODOM

Занятия спортом должны иметь регулярный и умеренный характер. Об этом РИА Новости сообщил врач Андрей Мартюшев-Поклад.

Он пояснил, что спорт связан с соревнованиями и в отличие от физкультуры не так уж полезен для здоровья, особенно в том случае, если человек тренируется не регулярно, а «как придется».

Врач подчеркнул, что спортивные соревнования часто приводят не к здоровью, а к травмам и больничным. Он отметил, что организм человека любит регулярность и дозированный краткосрочный стресс. Поэтому лучше заниматься интенсивно каждый день по 10 минут, чем один раз в две недели по два часа.

Мартюшев-Поклад посоветовал избегать длительных интенсивных нагрузок, поскольку они могут перевести организм в режим разрушительного стресса. Поэтому при выборе вида спорта и упражнений следует в целом ориентироваться на то, что доставляет удовольствие. Именно это является гарантией, что занятия превратятся в привычку.

6 февраля старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рассказал «Газете.Ru», что катание на лыжах и сноуборде можно назвать самыми полезными зимними видами спорта.

Ранее судмедэксперт назвал четыре привычки, которые улучшат и продлят жизнь.
 
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
