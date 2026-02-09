Размер шрифта
«Грубое нарушение»: ЛДПР обратилась в прокуратуру после роста тарифов ЖКХ

ЛДПР требует от Генпрокуратуры проверить рост тарифов ЖКХ из-за налогов
Владимир Астапкович/РИА Новости

ЛДПР обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в регионах страны, чтобы выявить факты необоснованного повышения управляющими организациями размера платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом говорится в письменном обращении лидера ЛДПР Леонида Слуцкого к генеральному прокурору Александру Гуцану, документ есть у «Газеты.Ru».

Слуцкий обратил внимание на то, что после повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в январе управляющие организации в некоторых регионах России, в частности в республике Марий Эл, стали увеличивать стоимость ЖКУ.

Как напомнил лидер ЛДПР, повышение ставки по налогу НДС «не может являться основанием для одностороннего пересмотра размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги».

По словам Слуцкого, одностороннее повышение цен на ЖКУ управляющими организациями представляет собой «грубое нарушение» порядка изменения размера обязательных платежей. Это повышает финансовую нагрузку на людей, добавил политик.

«Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Александр Владимирович, дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации организовать проведение проверочных мероприятий, направленных на выявление фактов необоснованного повышения управляющими организациями размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги», — говорится в обращении парламентария.

В конце января адвокат Елена Кудерко сообщала, что с 1 марта ежемесячный срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги перенесут с 10-го на 15-е число.

Ранее россиянам разъяснили процедуру выселения из квартиры за долги по коммуналке.
 
