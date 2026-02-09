Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В России ожидают снижения ключевой ставки

Экономист Балынин: ЦБ в феврале и марте снизит ключевую ставку до 14–15%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Суммарно за два ближайших заседания ЦБ может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, до 15–14% годовых, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Наиболее вероятным сценарием эксперт называет снижение на 1,5 п.п., до 14,5%.

«Чем аккуратнее будет шаг регулятора в феврале, тем выше вероятность более серьезного снижения в марте. До марта может измениться фактура по инфляции и другим социально-экономическим показателям. У меня лично нет сомнения в том, что в 2026 году Банк России будет исходить из стратегической важности смягчения денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, поэтому вопрос снижения ставки на ближайшем заседании будет рассматриваться максимально серьезно», — отметил Балынин.

По его оценке, на февральском заседании ЦБ будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки от 0,5 до 1,5 п.п., а также сценарий сохранения ставки на текущем уровне в 16%. При этом наиболее вероятными он считает два исхода: снижение на 0,5 п.п., до 15,5% или на 1 п.п., до 15% — примерно по 40% вероятности на каждый из них. Вероятность снижения на 1,5 п.п., до 14,5%, эксперт оценил в 17%, а сохранения без изменений — в 3%.

По словам Балынина, ставки по вкладам и кредитам обычно следуют за ключевой ставкой, поэтому при ее снижении можно ожидать постепенного удешевления кредитов и снижения доходности новых вкладов, соразмерно шагам ЦБ.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года, следующее — на 20 марта 2026 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!