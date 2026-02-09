В России ожидают снижения ключевой ставки

Суммарно за два ближайших заседания ЦБ может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, до 15–14% годовых, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Наиболее вероятным сценарием эксперт называет снижение на 1,5 п.п., до 14,5%.

«Чем аккуратнее будет шаг регулятора в феврале, тем выше вероятность более серьезного снижения в марте. До марта может измениться фактура по инфляции и другим социально-экономическим показателям. У меня лично нет сомнения в том, что в 2026 году Банк России будет исходить из стратегической важности смягчения денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, поэтому вопрос снижения ставки на ближайшем заседании будет рассматриваться максимально серьезно», — отметил Балынин.

По его оценке, на февральском заседании ЦБ будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки от 0,5 до 1,5 п.п., а также сценарий сохранения ставки на текущем уровне в 16%. При этом наиболее вероятными он считает два исхода: снижение на 0,5 п.п., до 15,5% или на 1 п.п., до 15% — примерно по 40% вероятности на каждый из них. Вероятность снижения на 1,5 п.п., до 14,5%, эксперт оценил в 17%, а сохранения без изменений — в 3%.

По словам Балынина, ставки по вкладам и кредитам обычно следуют за ключевой ставкой, поэтому при ее снижении можно ожидать постепенного удешевления кредитов и снижения доходности новых вкладов, соразмерно шагам ЦБ.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года, следующее — на 20 марта 2026 года.

