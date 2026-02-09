Размер шрифта
Общество

Мошенники обновили схему перевода денег на «безопасный счет»

МВД России: мошенники стали «взламывать Госуслуги» для хищения средств
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники применяют новую схему перевода денежных средств на «безопасный счет» под предлогом взлома профиля на Госуслугах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным агентства, злоумышленники звонят через мессенджеры, представляясь администраторами портала «Госуслуги», и заявляют о взломе личных страниц жертв. Далее они утверждают, что от имени пользователей была написана доверенность на лиц, подозреваемых в терроризме, и переводят граждан на якобы сотрудников силовых структур.

После этого мошенники убеждают человека перевести деньги на «безопасный счет», скачать по ссылке неизвестное приложение. Новая схема предполагает ввод пользователями данных о сумме накоплений в установленной программе. Аферисты убеждают людей приложить банковскую карту к телефону и затем удалить приложение.

По информации МВД, при выполнении этих действий человек лишается всех своих накоплений. В ведомстве призвали граждан не выполнять требования, озвученные незнакомыми по телефону.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что в 2026 году мошенники будут направлять свои схемы в первую очередь на детей и пенсионеров, которые в меньшей степени обладают финансовой и киберграмотностью. По его словам, главными целями станут аккаунты на «Госуслугах» и банковские приложения.

Ранее мошенники довели краснодарскую пенсионерку до инсульта, отобрав жилье.
 
