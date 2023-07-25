Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за нарушение деятельности иноагента

Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* на ₽40 тыс. за нарушение деятельности иноагента

close
100%
Global Look Press

Суд в Петербурге оштрафовал российского журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие спецмаркировки об иноагентстве на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сказано в публикации.

Как уточнили в пресс-службе суда, правонарушение Невзорова привело к нарушению прав и свобод человека на получение достоверной информации о ее спредере.

В мае Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении против Невзорова за отсутствие пометки иноагента.

До этого дело в отношении Невзорова за возбуждение ненависти отправили в суд. Прокуратура попросила изъять у журналиста два земельных участка в Лисьем Носу в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга решил отомстить бывшей девушке и обвинил ее в поддержке иноагента Невзорова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях