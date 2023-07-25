Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за нарушение деятельности иноагента

Суд в Петербурге оштрафовал российского журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие спецмаркировки об иноагентстве на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сказано в публикации.

Как уточнили в пресс-службе суда, правонарушение Невзорова привело к нарушению прав и свобод человека на получение достоверной информации о ее спредере.

В мае Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении против Невзорова за отсутствие пометки иноагента.

До этого дело в отношении Невзорова за возбуждение ненависти отправили в суд. Прокуратура попросила изъять у журналиста два земельных участка в Лисьем Носу в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга решил отомстить бывшей девушке и обвинил ее в поддержке иноагента Невзорова.