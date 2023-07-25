Юрлица телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на российской территории деятельность иностранных неправительственных организаций, связанных с российским телеканалом «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В сообщении отмечается, что журналистка, гражданка России Наталья Синдеева (признана в РФ иностранным агентом) создала SIA TV Rain и TVR Studios B.V. после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор ограничили доступ к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях российского телеканала «Дождь» за «систематические нарушения законов о СМИ и об информации».

По данным ведомства, указанные юридические лица занимаются распространением материалов экстремистских и террористических организаций, а таже иностранных агентов. При этом финансово НПО обеспечивается нидерландским фондом Stichting 2 Oktober, указали в Генпрокуратуре.

«Указанные организации дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции» — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура России признала нежелательной на российской территории деятельность американской неправительственной организации (НПО) Wild Salmon Center.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.