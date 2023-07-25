Cледователи попросили арестовать главного инженера по делу о прорыве воды в московском ТЦ

Следствие потребовало заключить под стражу главного инженера предприятия, которое обслуживало столичный торговый центр «Времена Года» после ЧП с прорывом трубы с кипятком. Об этом заявили ТАСС представители Пресненского суда Москвы.

В городской суд поступило ходатайство управления Следкома России по Москве.

«В суд поступило ходатайство СК РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину, обвиняемому по ч. 3 ст. 217 УК РФ...» — уточнили в суде.

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре работника магазина «Глобус Гурмэ». Следствие просило об аресте задержанного главного инженера.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали.

Также известно, что пострадавший охранник ТЦ «Времена года» находится в больнице с ожогами ног после прорыва трубы с кипятком. 24 июля задержали главного инженера торгового центра.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.