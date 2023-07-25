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Фанат порвал легкое, громко крича на концерте песни любимой группы

Oddity Central: китаец слишком громко пел песни любимой группы и порвал легкое

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Shutterstock

Мужчина из Китая порвал легкое, крича на концерте песни любимой группы, пишет Oddity Central. Как рассказал сам пострадавший, в разгар выступления он почувствовал острую боль в груди.

Как пишут СМИ, 19-летний фанат также начал испытывать трудности с дыханием и потерял сознание. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи пришли к выводу, что у пациента произошел разрыв альвеолярного отростка в одном из легких из-за чрезмерного крика во время концерта.

Благодаря своевременному вмешательству медикам удалось стравить лишний воздух и уменьшить давление в свернувшемся легком больного. Сообщается, что после этого мужчина пошел на поправку и был выписан из больницы.

Специалисты добавили, что состояние, с которым столкнулся китаец, называется пневмоторакс. Оно представляет собой аномальное скопление воздуха в плевральной полости между легким и грудной стенкой и может появиться из-за тупой или проникающей травмы грудной клетки, при легочной инфекции или от разрыва альвеол из-за внезапного или сильного давления

Ранее у подростка разорвалось легкое после прыжка в бассейн.

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