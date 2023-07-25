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Одноклассница рассказала об убитой 16-летней школьнице, которую нашли с перерезанным горлом

Одноклассница рассказала, что убитая в Дивногорске 16-летняя девушка была из хорошей семьи

Убитая в Дивногорске 16-летняя девушка была общительным и добрым человеком. Об этом «Газете.Ru» рассказала одноклассница убитой Арина (имя изменено). Она добавила, что у девушки было много друзей и хорошая семья.

«Она была моей одноклассницей, безумно добрым и светлым человеком. Всегда веселая, всем помогала, поднимала настроение. Училась она достаточно хорошо, у нее была тяга к знаниям. Талантливая, красиво пела, играла на гитаре. Друзей у нее было достаточно много, она была общительной и доверчивой. В любой компании она находила общий язык. В последнее время полюбила музыку — пела, играла на гитаре, даже треки какие-то выпускала. Очень хорошая семья», — сказала она.

Накануне стало известно, что в Дивногорске в овраге недалеко от жилых домов нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом и практически без одежды. Она пропала в субботу, когда вышла погулять с подругой. Девушка предупредила, что у нее вот-вот сядет телефон, и не вернулась домой.

Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил, что по подозрению в убийстве задержан ранее судимый 34-летний мужчина. Образцы его ДНК совпали с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, на месте, где было найдено тело девушки, два года назад нашли убитой другую женщину, тогда личность преступника установить не удалось. Сейчас следователи проверяют задержанного на причастность к совершению этого преступления.

Ранее стали известны подробности убийства 11-летнего мальчика в Москве.

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