Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение

Рядом с Курильскими островами в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,0, передает ТАСС со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

По данным службы, эпицентр находился в Тихом океане в 141 км южнее острова Онекотан на глубине 26 км.

Ранее в провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом проинформировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчки фиксировались в 14:23 по местному времени в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 км.

Также стало известно, что турецкие власти договорились о подготовке Стамбула к ожидающемуся мощному землетрясению. В зоне повышенного риска находятся около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.