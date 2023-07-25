Бастрыкин рассказал о применяемых мерах пресечения для фигурантов дел

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, тем самым двигаясь по пути либерализации уголовной политики. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, за последние пять лет доля применяемых мер пресечения, которые не связаны с лишением свободы, возросла на 29%.

Он подчеркнул, что следователи ведомства сбалансированно применяют уголовно-правовые меры воздействия, даже в отношении блогеров и предпринимателей, не уплативших в бюджет крупные суммы. В их случаях следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под стражу, утверждает Бастрыкин.

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