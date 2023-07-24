Следователи разоблачили банду, похищавшую детей под видом сотрудников опеки

В Ростовской области правоохранители раскрыли банду, которая похитила и продала нескольких маленьких детей. Об этом сообщает mk.ru.

Как рассказал в беседе со СМИ сотрудник СУ СК России по Ростовской области, подполковник юстиции Дарья Миронова, мошенники забирали детей у малограмотных многодетных матерей, представляясь сотрудниками опеки.

Злоумышленниками оказались двое жителей города Шахты, а также житель Воронежа. Участница банды работала риелтором и находила жертв среди своих клиентов.

Так, первого ребенка бандиты забрали из семьи матери пятерых детей, которая считала риелтора своей подругой и обращалась к ней по любым вопросам. Один из членов группировки под видом сотрудника опеки пришел к матери и фактически без веских на то оснований забрал у нее 10-месячного ребенка. Мальчика продали за 800 тыс. рублей дальним родственникам одного из мошенников, проживавшим в Свердловской области. Покупатели хотели завести ребенка, но самостоятельно сделать это не могли.

Второй жертвой стала мать троих детей, которой риелтор также помогала с приобретением квартиры. Риелтор позвонила своей многодетной клиентке и по секрету предупредила, что к ней скоро наведается опека. По словам следовательницы, у женщины было к чему придраться в квартире, поэтому она согласилась, по совету «подруги» спрятать младшего трехлетнего сына якобы у родственников. Мальчика продали за 320 тыс. рублей многодетным родителям из Самарской области, которая растила только девочек и мечтала о сыне.

Через несколько дней к женщине пришли сотрудники ложной опеки, и разными уговорами смогли забрать у нее среднего сына, которому было семь лет. Этот мальчик поехал к новым родителям в Саратовскую область. Цена сделки составила 180 тыс. рублей.

На преступников удалось выйти, когда мать десятимесячного мальчика написала заявление в полицию. До этого женщина долго просила риелтора вернуть ей сына, и один из подельников не выдержал давления матери, и признался ей в содеянном.

Во втором случае обман также вскрылся.

По словам следователя, женщины поначалу не почувствовали, что их обманывают, так как в одиночку воспитывали всех детей, состояли на учете как семьи в социально опасном положении. Также женщин подставные сотрудники опеки заставляли подписывать множество бумаг, включая документы на нотариальное пребывание детей в других семьях — так они пытались узаконить свои действия.

К мальчикам в «приемных» семьях относились хорошо.

Сейчас все трое членов банды проходят по статьям УК «Похищение детей» и «Торговля детьми». Покупателям детей также грозит уголовная ответственность. Двое их четырех покупателей задержаны, другие находятся в розыске.

Ранее в Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей.