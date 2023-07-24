Путин подписал закон об особенностях приватизации объектов культурного наследия

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приватизации объектов культурного наследия (ОКН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Он уточняет особенности приватизации объектов культурного наследия и участия в ней субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно документу, находящиеся в удовлетворительном состоянии объекты будут приватизироваться на аукционе, а в неудовлетворительном — на конкурсе.

Задаток для участия в конкурсе составит 20% от кадастровой стоимости объекта. Победителю конкурса возвращается часть задатка в сумме, превышающей цену приобретения. При приватизации через конкурс объектов культурного наследия приобретатель одновременно получит в аренду земельный участок под ним. Арендная плата за него составит 1 рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса.

Закон также дает арендующим объекты культурного наследия субъектам МСП преимущественное право их приобретения, независимо от способов приватизации.

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