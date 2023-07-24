Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон об особенностях приватизации объектов культурного наследия

Путин подписал закон об участии субъектов МСП в приватизации объектов культурного наследия

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приватизации объектов культурного наследия (ОКН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Он уточняет особенности приватизации объектов культурного наследия и участия в ней субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно документу, находящиеся в удовлетворительном состоянии объекты будут приватизироваться на аукционе, а в неудовлетворительном — на конкурсе.

Задаток для участия в конкурсе составит 20% от кадастровой стоимости объекта. Победителю конкурса возвращается часть задатка в сумме, превышающей цену приобретения. При приватизации через конкурс объектов культурного наследия приобретатель одновременно получит в аренду земельный участок под ним. Арендная плата за него составит 1 рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса.

Закон также дает арендующим объекты культурного наследия субъектам МСП преимущественное право их приобретения, независимо от способов приватизации.

Ранее Росимущество сообщало, что план по приватизации в России был перевыполнен семикратно в 2023 году.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях