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В Минздраве рассказали о закупке препаратов для пациентов с ВИЧ

В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год

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Shutterstock

В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в ведомстве, Минздрав продолжает закупать лекарства для пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России намерено обеспечить потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год.

Ранее руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что в 2022 году количество смертей ВИЧ-инфицированных пациентов в России составило 34 тысячи.

По словам Покровского, чаще умирают пациенты, которые не получают антиретровирусную терапию. Поэтому эксперт считает, что для снижения смертности необходимо использовать данную терапию как можно шире.

В конце марта Вадим Покровский заявил, что первая стадия эпидемии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) зафиксирована в девяти регионах России.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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