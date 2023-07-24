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В Минтрансе России рассказали о ситуации с автодвижением на Крымском мосту

Минтранс России: интенсивность автодвижения по Крымскому мосту восстанавливается

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство транспорта Российской Федерации сообщило, что интенсивность автодвижения по Крымскому мосту восстанавливается, передает РИА Новости.

Отмечается, что 23 июля по мосту проехало 8,9 тыс. автомобилей.

«За сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало свыше 14 300 автомобилей», — говорится в сообщении.

В данный момент Минтрансом России совместно с другими ведомствами проводится работа по недопущению заторов.

«Организован досмотр следующих по мосту легковых автомобилей и регулировка проезда в реверсивном режиме таким образом, чтобы не допустить очередей и скопление транспорта», — проинформировали в Министерстве.

22 июля сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено

17 июля Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой показаны последствия теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека..

Ранее стало известно о судьбе пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки.

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