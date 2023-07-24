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Электричка сбила женщину, перебегавшую пути под Калининградом

В Калининградской области женщина пострадала, перебегая пути перед электропоездом

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Под Калининградом женщина попала под электропоезд, перебегая железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

ЧП произошло в дневное время на железнодорожном переезде Калининград-Южный — Зеленоградск-Новый.

38-летняя женщина переходила пути в неположенном месте перед приближающимся составом электропоезда. Машинист, как было установлено, пытался обратить внимание пешехода, подавая звуковые и световые сигналы, но пострадавшая не отреагировала на них.

В конце концов поезд задел женщину по касательной, хотя машинист и применил экстренное торможение. Потерпевшей была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проверку по факту травмирования гражданки транспортными полицейскими проводится проверка.

Ранее поезд сбил мужчину с двухлетним ребенком на руках в Воронежской области.

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