СБУ обвинила в госизмене депутата Верховной рады

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в своем Telegram-канале, что предъявила обвинение в госизмене за сотрудничество с Россией депутату Верховной рады, который на выборах прошел в парламент от запрещенной, пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Имя депутата не называется.

Как сообщается, Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили депутата на сотрудничестве с Россией. «Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)», — отметили в СБУ.

В спецслужбе установили, что депутат, находясь на территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с Россией, а также помогал в координации предприятий, связанных с ней. В СБУ также утверждают, что во время следственных действий «правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами деятельности нардепа в пользу РФ».

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По информации украинских СМИ, речь идет о депутате Верховной рады Украины VII, VIII и IX созывов Александре Пономареве.

До этого СБУ задержала жителя Николаева по подозрению в шпионаже в пользу России.

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