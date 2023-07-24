Белгородские власти рассказали, сколько раз регион попал под обстрел за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что Украина за минувшие сутки обстреляла территорию региона 84 раза.

«По хутору Валковский выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – шесть. В селе противник сбросил с беспилотного летательного аппарата две гранаты», — написал он.

Глава области отметил, что в Валуйском округе под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали три населенных пункта, всего здесь было 22 прилета. В Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна из миномета 12 раз. В Грайворонском округе по окраине населенного пункта Пороз Украина выпустила три минометных снаряда.

Гладков сообщил, что в Краснояружском районе на окраине населенного пункта Прилесье ВСУ сбросили с БПЛА три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка Вооруженными силами Украины выпущены шесть артиллерийских снарядов. Губернатор также указал, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала Новая Таволжанка, всего было зафиксировано здесь 14 прилетов.

«Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с беспилотника сброшено взрывное устройство. По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков – четыре», — уточнил он.

Глава региона отметил, что никто не пострадал.

23 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударах ВСУ по Белгородской области 22 июля.

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