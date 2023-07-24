Площадь лесных пожаров в России достигла 1 млн га

Площадь природных пожаров на территории России составила 1 млн гектар, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС РФ.

По информации ведомства, в настоящее время в 19 субъектах РФ действуют 267 очагов природных пожаров.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшую неделю высокая пожарная опасность ожидается в Астраханской области, на юге Волгоградской области и в Калмыкии.

МЧС зафиксировало более 5,7 тыс. техногенных пожаров на прошлой неделе. Пожарные спасли при тушении огня 336 человек. В министерстве фиксируют снижение на 19% числа погибших при возгораниях.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков назвал халатной работу чиновников по предупреждению природных пожаров. Он привел пример со случаем в Забайкалье, когда за считаные минуты пламя распространилось на дома жителей одной из деревень.

В июле режим ЧС из-за пожаров был введен в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Туве.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».