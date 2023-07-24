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При падении самолета в аэропорту в Судане погибли девять человек

«Аль-Хадас»: при падении транспортного самолета в аэропорту Порт-Судана погибли 9 человек

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Murad Sezer/Reuters

Девять человек погибло в результате падения гражданского транспортного самолета в аэропорту города Порт-Судана, находящегося в восточной части Судана. Об этом, ссылаясь на суданскую армию, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас».

По имеющейся информации, на борту самолета типа Ан находились 20 человек, в том числе и военные. Самолет упал сразу после взлета из-за технической неисправности. В результате катастрофы погибло девять человек, включая четверых военнослужащих. Сообщается, что в катастрофе выжил ребенок. Он и остальные пострадавшие отправлены в городскую больницу.

До этого стало известно, что в Польше упал самолет Cessna 208, погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Инцидент произошел в Новодворском районе страны. Информацию о 10 погибших и пяти раненых привела пресс-служба Государственной противопожарной службы в Варшаве. Позже работник пожарной команды ближайшего населенного пункта Павел Плаговский сообщил изданию, что раненых 12.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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