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В Греции заявили о необходимости помощи России в тушении пожаров

Экс-глава МО Греции Камменос призвал попросить у России самолеты для тушения пожаров

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо повиниться и просить Россию прислать самолеты. Об этом он написал в своем Twitter.

«Без «Бериева» ничего не получается, давайте повернемся лицом и попросим о помощи прямо сейчас. Их нам передадут», — написал Камменос.

До этого президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну заявил, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара на острове. 

Чиновник рассказал, что сейчас идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардос на Родосе, где происходит пожар. По его информации, при содействии Береговой охраны, вооруженных сил и местных властей на данный момент эвакуированы не менее 1,5 тыс. человек.

В июле 2022 года на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Основные очаги находились в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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